PSG, ASSE : Leonardo ne part pas en guerre que contre les Verts

Tous aux abris : Leonardo fait une rentrée tonitruante ! Au lendemain de son tacle à retardement aux joueurs de l’ASSE, jugés trop agressifs en finale de la Coupe de France fin juillet (1-0), le directeur sportif du PSG est monté au créneau pour rabrouer la FFF.

En cause ? Sa gestion très personnelle du cas Kylian Mbappé, positif au Covid-19 et renvoyé chez lui sans en avertir le club parisien. « C'est inacceptable d'apprendre par la presse qu'on a un joueur, notre joueur, positif, a-t-il déclaré très en colère sur RMC Sport. Ils communiquent et renvoient le joueur chez lui et maintenant on fait quoi ? Personne de la Fédération n'a appelé le PSG. Personne n'a communiqué avec nous. »

La FFF a ulcéré Leonardo

Le directeur sportif brésilien assure que le PSG a dû appeler Mbappé pour avoir la confirmation qu'il était bien positif et qu'il était rentré chez lui. « On a appris la situation, on fait quoi ? On gère nous ? Tout le monde fait la morale au Paris-Saint-Germain, a ajouté Leonardo. Le Paris-Saint-Germain est mal géré... C'est toujours le Paris-SG le mauvais de l'histoire. Tout le monde fait la morale au Paris-Saint-Germain et après le Paris-Saint-Germain doit subir la situation sans savoir. C'est un manque de respect de ne jamais communiquer avec le club quand le joueur rentre chez lui. On n'a parlé à personne, on n'a parlé qu'à Kylian Mbappé. »