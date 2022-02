PSG - ASSE : les notes de Parisiens souverains dans le sillage de Mbappé

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Gianluigi Donnarumma (6) : Moins à l'aise dans ses prises de balle qu'à l'accoutumée, il s'est bien rattrapé devant Youssouf après une faute de main (12e) et a assuré sur une frappe de Nordin (25e). Il ne peut pas grand-chose sur le but de Bouanga (16e). Après la pause, il est resté concentré pour repousser les frappes de Bouanga (68e) et Camara (81e).

Thilo Kehrer (3) : Dans la lignée de son match à Nantes, il a beaucoup souffert. Le défenseur allemand a commencé par une passe en retrait qui aurait pu coûter cher (5e) puis s'est fait déposer par Bouanga sur la première occasion stéphanoise (12e). Bousculé (19e) ou imprécis (26e) balle au pied, il n'a pas incité ses partenaires à jouer avec lui. Sanction ou ajustement tactique, il a été remplacé à la pause par Angel Di Maria (6). L'Argentin s'est positionné comme piston droit et s'est montré juste dans ses premiers choix. Il est passé proche de réussir sa spéciale sur un corner direct… sur le poteau (62e) et s'est impliqué défensivement. Sa belle frappe du gauche a été bien négociée par Bernardoni (74e), tout comme son ballon piqué en un contre un (86e).

Marquinhos (6) : Le Brésilien a démarré son match par un excellent retour dans les pieds de Boudebouz (1ère), avant d'être effacé par Bouanga lui aussi (12e). Il est monté d'un cran dans une défense à trois après l'ouverture du score, avec des sorties plus haut sur le terrain et un centre dangereux à la clé (30e). Après la pause, il s'est placé comme le défenseur le plus reculé dans cette défense à trois. Avec autorité et présence dans les airs, comme d'habitude.

Presnel Kimpembe (7) : Le vrai patron de la défense parisienne samedi. L'international français a réussi une excellente intervention devant Bouanga (8e), puis un tacle en guise de sauvetage devant Nordin (27e). Un peu moins sollicité au retour des vestiaires, il a continué à faire office de mur lorsqu'il le fallait (59e, 76e).

Nuno Mendes (6) : Le jeu a plus penché de son côté, mais souvent au profit de Neymar. Il a plus apporté offensivement sans ballon qu'avec, et a confirmé ses progrès tactiques, notamment dans le placement. Remplacé par Juan Bernat (81e).

Georginio Wijnaldum (4) : L'une de ses premières projections a coûté un avertissement à Mangala (9e). Mais pour le reste, l'ancien de Liverpool a encore affiché un niveau à des années-lumière de ce qu'il faisait avec les Reds. Sa prestation fut fantomatique avant sa passe presque décisive pour Neymar (79e) puis sa frappe sur le poteau en toute fin de match. Donnarumma a autant de de ballons que lui…

Danilo Pereira (6) : Le Portugais a coûté l'ouverture du score aux siens d'une perte de balle grossière au profit de Bouanga. D'abord positionné en sentinelle, il est venu se placer dans une défense à trois après cette ouverture du score et s'est rattrapé de son erreur en faisant le break de la tête (52e). En se montrant, aussi, bien plus souverain dans ses interventions en seconde période. Il aurait même pu s'offrir un doublé de la tête (89e).

Idrissa Gueye (5) : Le Sénégalais s'est projeté en manquant parfois de justesse et a vu sa frappe tendue être contrée in extremis (33e). Défensivement, il a mis de l'impact mais fait plusieurs fautes, avec un avertissement logique (56e). En résumé, de l'activité mais quelques insuffisances.

Lionel Messi (7) : Alternant entre l'axe et le côté droit, il s'est chauffé avec un coup franc repoussé Bernardoni (32e). Après quelques pertes de balles, il a trouvé la passe parfaite pour Kylian Mbappé sur l'égalisation parisienne (42e). Juste après le retour des vestiaires, il a réussi un exploit technique entre trois joueurs pour offrir une seconde passe décisive à son partenaire français (47e). Il croise trop sa frappe sur un service idéal de Neymar (74e).

Kylian Mbappé (9) : La star numéro un du PSG, comme chaque semaine. L'attaquant français a fait l'appel parfait pour égaliser après une première période difficile (42e). Mis une nouvelle fois sur orbite par Messi, il s'est offert un doublé juste après la pause (47e). Avant de jouer à son tour au passeur, avec un centre de l'extérieur du droit absolument somptueux pour Danilo (52e). Remplacé par Mauro Icardi (83e).

Neymar (6) : Il s'est procuré la première occasion parisienne sans cadrer (7e), au cœur d'un début de match où il a été énormément trouvé (une vingtaine de ballons touchés après dix minutes). Il a souvent été au départ des actions et provoqué plusieurs coups francs dangereux. Sa passe pour Messi aurait pu (dû ?) être décisive (74e). Sa frappe sur le poteau, elle, aurait mérité de finir au fond (79e). Remplacé par Julian Draxler (83e).

Réalisé par Arthur Merle