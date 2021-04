PSG, ASSE, OM, OL, FC Nantes, RC Lens : une légende anglaise se sert de Neymar et Mbappé pour détruire la L1

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Attention, les propos qui suivent peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Et de tous ceux qui estiment que la Ligue 1 fait partie du Big 5 européen alors que rien, absolument rien, ne plaide pour cela en dehors de l'indice UEFA. La France a gagné autant de Coupes d'Europe que la Suède, moins que le Feyenoord ou le FC Porto, a des affluences ridicules rapportées à sa population mais elle se voit grande sous prétexte que le Qatar engloutit des milliards dans le PSG.

La Ligue 1, "un championnat pauvre et moyen"

Jamie Carragher, légende du football anglais et du Liverpool FC, n'est pas dupe. Au micro de CBS Sports, il a cartonné la L1 au moment de commenter la qualification du PSG pour les demi-finales de la Champions League : "Je n’aime pas voir Neymar en Ligue 1. Des joueurs qui ont la qualité de Mbappé ou de Neymar ne devraient pas jouer au Paris Saint-Germain. Désolé aux supporters du PSG mais ils ne devraient pas jouer en Ligue 1. C’est un championnat pauvre et moyen. Les meilleurs joueurs ne jouent pas en France. Ils sont seulement là pour l’argent. Personne ne peut me dire que la Ligue 1 est un top championnat".

Des propos durs mais qui reflètent la réalité. Sans le dopage financier des Qataris, Neymar ne serait jamais venu en L1 et Mbappé serait parti depuis longtemps, le PSG, qui n'avait pas joué la C1 depuis dix ans avant leur arrivée, n'aurait pas disputé sa finale en août, etc. Oui, la Ligue 1 est un championnat faible et quantité de supporters d'autres clubs en dehors de Paris pensent exactement comme Carragher…