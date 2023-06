PSG : au cœur du Mercato, Mauro Icardi et Wanda Nara s'échappent au Brésil

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Où jouera Mauro Icardi la saison prochaine ? Au PSG ? A Galatasaray ? En Arabie Saoudite ? Il ne se passe pas un jour sans que les rumeurs autour de l'attaquant argentin fleurissent dans la presse. Malgré tout, si l'on se fie aux mouvements du couple Mauro Icardi – Wanda Nara, la décision est loin d'être imminente. Annoncé en Turquie, Icardi passe du bon temps... à Rio de Janeiro ! Alors que le média turc NTSpor annonce que l'avenir de l'attaquant pourrait connaître une avancée décisive la semaine prochaine avec une réunion planifiée à Istanbul entre la direction du club jaune et rouge et le clan Icardi, l'avant-centre argentin et sa représentante de femme Wanda Nara se sont offerts un week-end en amoureux à l'autre bout du monde pour décompresser. En effet, sur Instagram, Mauro Icardi – qui tente de recoller au mieux les morceaux après ses multiples infidélités – a publié une photo avec son épouse depuis ses vacances au Brésil, à Rio de Janeiro : « A Rio avec amour Wanda Nara », a-t-il écrit. Le calme avant la tempête d'un Mercato d'été qui s'annonce plus animé pour le buteur du PSG... Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ᙏᗩᙀᖇO IᙅᗩᖇᗪI (@mauroicardi)

Pour résumer Alors que Mauro Icardi est au cœur des rumeurs de transferts, l'attaquant du PSG et sa femme-agent Wanda Nara sont partis au Brésil s'aérer l'esprit. Une parenthèse de couple avant des semaines qui s'annoncent animées...

Alexandre Corboz

Rédacteur