PSG : avant City, Paris reçoit le soutien d’une légende de Manchester United

C’est le jour J pour les coéquipiers de Neymar ! Ce mardi, le Paris Saint-Germain tentera de renverser Manchester City dans le cadre de la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Pour ce choc tant attendu, les Parisiens peuvent se targuer d’avoir le soutien d’une personnalité bien connue des Skyblues, un certain Sir Alex Ferguson.

Sir Alex Ferguson s'est déplacé à l'hôtel du PSG

Sir Alex Ferguson Credit Photo - Icon Sport

Selon les informations du Manchester Evening News et The Sun, l’ancien entraîneur emblématique de Manchester United aurait en effet rendu visite aux Parisiens à leur hôtel. La légende des Red Devils serait restée plus d’une heure sur les lieux, avant de sortir accompagnée du président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Bourreau de Manchester City pendant de longues saisons, Sir Alex Ferguson aurait-il donné quelques précieux conseils à Mauricio Pochettino et ses hommes avant de rentrer dans l’arène ?