PSG : avant l'OM, Neymar aurait été sobre pour son anniversaire

Lors de ses premières années à Paris, Neymar faisait dans la démesure pour ses fêtes d'anniversaire. Des dizaines et des dizaines d'invités, une thématique et surtout de l'alcool à gogo. A l'époque, l'étoile du Brésilien était à son zénith. Depuis, elle a pâli. Entre ses envies de départ répétées, ses blessures récurrentes et un comportement tout sauf irréprochable, l'attaquant est plus souvent critiqué qu'encensé. Ce qui le conduit à se faire tout petit.

Ainsi, hier soir, il a fêté son 31e anniversaire au Bonnie, un "bar-restaurant branché avec vue imprenable sur la Seine, dans le IVe arrondissement", selon RMC. Point de photographes, de stars et de débordements. Le Ney, qui a officiellement eu 31 ans ce dimanche, fait dans la sobriété. Il faut dire que ces déboires des derniers mois, entre sa blessure avant le Mondial, ses petites prestations au Qatar et ses absences des derniers matches en raison d'une "infatigable musculaire", ne l'incitaient pas à se lâcher. Surtout que Christophe Galtier espère le voir revenir au jeu mercredi soir au Vélodrome...