PSG : Galtier vide son sac aux accusations de racisme

Son état mental Avant de venir en conférence de presse, Christophe Galtier s'est exprimé au micro de la chaîne du club de la capitale sur la semaine qu'il vient de passer. "Ça a été difficile. J'ai été profondément choqué mais je me suis réfugié dans le travail avec mon groupe. J'ai pris beaucoup de plaisir avec mon groupe." Son communiqué sur les accusations de racisme À son arrivée en conférence de presse, le coach parisien a lu un communiqué sur le ramadan gate. "Je suis profondément choqué par les propos que l'on mon prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable, qui me heurte au plus profond de mon humanité. Je suis un enfant des cités HLM élevé dans la mixité, élevé dans le respect de l'autre quel que soit son origine, sa couleur, sa religion. Toute ma vie d'homme a été dictée par le souci du partage et du du bien-vivre avec les autres, je ne peux accepter que mon nom et ma famille soit sali de la sorte." Est-ce possible de préparer un choc dans de telles conditions ? "Oui, je l'ai préparé." A-t-il parlé à ses joueurs de la polémique ? "Je n'ai pas parlé avec mes joueurs de ce sujet mais il m'ont renvoyé la meilleure des réponses avec l'investissement total lors des séances d'entraînement." Ses remerciements à ses nombreux soutiens "J'ai eu beaucoup de messages très désagréables mais aussi de nombreux messages de soutien. J'ai vu les soutiens publics de certaines personnes, entraineurs, dirigeants, joueurs. J'ai aussi eu beaucoup de messages de soutien anonymes. Ce sont des moments tellement difficiles qu'on apprécie ces messages d'autant qu'il faut aussi toujours faire attention à ses propos quand une attaque peut sortir." L'accueil qu'il attend du Parc des Princes "J'ai lu communiqué des supporters. Il y a ce dossier mais le plus important est le match. Je n'ai aucun doute que tout le Parc sera derrière l'équipe pour aller chercher ce résultat très important pour nous." Paie-t-il une jalousie, une vengeance ? "Je ne peux pas répondre à cette question." Propos retranscrits par RMC Sport. Conf de presse de Christophe Galtier avant Paris Saint-Germain - RC Lens 🔴🔵 https://t.co/N64GGsjU2K — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 14, 2023

Pour résumer Présent en conférence de presse à la veille de la réception du RC Lens, pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, Christophe Galtier a profité de cette tribune médiatique pour sortir du silence après le ramadan gate.

Fabien Chorlet

Rédacteur