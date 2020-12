PSG - Basaksehir : Mbappé a tenté une petite vengeance sur l’arbitre !

Le match entre le PSG et Basaksehir pourrait marquer un tournant dans l’histoire du racisme dans le sport. On jouait hier la 14e minute quand Presnel Kimpembe tacle Fredrik Gulbrandsen. Une faute est sifflée. À la différence du défenseur de Rafael, l’avertissement n’est pas sorti à l’encontre du champion du monde par l’arbitre Ovidiu Hategan. Au grand dam du banc turc qui s’en plaint, un peu trop vertement pour Sebastian Coltescu. À cet instant, pour désigner l’homme qu’il estime à l’origine de la trop vive contestation, Achille Webo, le 4e arbitre roumain utilise le terme de « negro ».

Mbappé a demandé le rouge pour Coltescu !

Depuis la tribune de presse, le terme est entendu. L’ex-international camerounais l’a entendu et est excédé : « Why you said negro ? Why you said negro? » Les joueurs des deux équipes décident alors de quitter la pelouse, le match ne reprendra pas et a été reporté avec un nouveau corps arbitral (18h55).

Si Neymar a été la premier à crier au loup dans les rangs du PSG, Kylian Mbappé n’a rien raté de ce triste moment d’histoire. « Nous ne pouvons pas jouer avec ce gars », a ainsi lâché rapidement le champion du monde à destination de Coltescu. Selon la chaîne Digisport, qui retransmet la C1 en Roumanie, l’attaquant de 21 ans a même demandé à l’arbitre principal d’expulser son quatrième assistant ! Il n'a pas été entendu.