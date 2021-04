PSG – Bayern (0-1) : Neymar se paie Kimmich avec une petite blague machiste

Zapping But! Football Club PSG : les enjeux de la rencontre face au LOSC

On se souvient tous de la polémique déclenchée il y a quelques jours par Mauro Icardi, lequel avait partagé sur Instagram une photo de son « chien » et de sa « chienne » Wanda Nara. Une vanne qui avait déjà scandalisé certains internautes, obligeant l'épouse du joueur à monter au front pour défendre sa blague. Or, dans le vestiaire du PSG, il semblerait que Neymar ne soit pas beaucoup plus fin.

S'il s'est contenté d'une sortie plutôt policée sur les télévisions françaises à l'issue de la qualification du PSG face au Bayern Munich mardi soir (3-2, 0-1), Neymar Jr s'est davantage lâché dans l'entretien accordé en portugais aux médias de son pays.

Quand Ney se lâche sur Kimmich au micro de TNT Sport

Cible de la star du PSG : le milieu du Bayern Joshua Kimmich, lequel a estimé que son équipe était au dessus de Paris et aurait dû facilement s'imposer lors du match aller en Bavière. Des propos qui ont fait sourire Neymar, lequel s'est offert une petite blague légèrement machiste pour répondre au joueur allemand.

« Tu peux avoir la possession... Tu peux hanter pour conquérir une femme toute la nuit et qu'un mec parvienne en cinq minutes à prendre ta femme », a-t-il balancé dans un grand éclat de rire à la journalite Isabela Pagliari de TNT Sports Brasil. Toujours classe en toute circonstance. L'analogie du chanteur sera sûrement très apprécié du chanteur Maluma, lequel avait vu son ex compagne Natalia Barulich finir dans les bras de Neymar pour une aventure sans lendemains...