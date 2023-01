PSG - Bayern Munich : Kahn veut transcender son équipe face à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Avant le sommet du 14 février, le Bayern Munich n’est pas en grande forme ! Le club allemand est sur une série de 4 matchs nuls, des mauvaises performances qui ont relancé la course au titre en Bundesliga. Après le match nul de samedi face à l’Eintracht Francfort (1-1) de Randal Kolo Muani, le président du Bayern Munich, Oliver Kahn a eu des mots forts sur son équipe. « Ce n'est pas satisfaisant ! J'ai le sentiment que nous avons 2 équipes : l'une très performante d'avant la Coupe du monde et l'actuelle qui est méconnaissable. », a d’abord commenté la légende allemande. « Le PSG ? c'est exactement ce genre de matchs dont nous avons besoin. Paris est le genre de grands clubs que le Bayern doit affronter pour se transcender. » a commenté la légende club en zone mixte. Le rendez-vous est pris pour les hommes de Christophe Galtier qui vont tenter d’enfoncer le Bayern qui est en difficulté, affaire à suivre. 🖐️ si tu te souviens de ce doublé de @KMbappe 🇫🇷 face au Bayern 💪



Qui va briller lors du choc #PSGFCB dans 1⃣5⃣ jours... 🤔#UCLvideo | #UCL | #Mbappé | #TeamPSG | @PSG_inside pic.twitter.com/m94Ng1wtss — L'UEFA 🇫🇷 (@UEFAcom_fr) January 30, 2023

Pour résumer Le président du Bayern Munich, Oliver Kahn, s’est exprimé sur la situation sportive compliquée des Bavarois avant d’affronter le PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions. Le rendez-vous est pris pour les hommes de Christophe Galtier qui vont tenter d’enfoncer le Bayern qui est en difficulté, affaire à suivre.

Thomas Salis

Rédacteur

Podcast Men's Up Life