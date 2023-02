PSG - Bayern Munich (0-1) : un triste record a été égalé par Galtier er ses joueurs !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Après l'OM, en Coupe de France, l'AS Monaco, en Ligue 1, c'est le tour du Bayern Munich en Ligue des Champions. Trois matches et trois défaites, donc. Et un triste record puisque, tenez-vous bien, ce n'était plus arrivé depuis plus de 11 ans au club de la capitale !

Nous étions en novembre 2011 et le PSG de l'époque, dirigé par Antoine Komboauré, s'était incliné contre Nancy (0-1), Marseille (0-3) et Salzbourg, en Ligue Europa (0-2).