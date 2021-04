PSG : blessures, querelles internes... La défaite face à Paris met le feu au Bayern

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Battu, à la surprise générale, par le PSG hier en quart de finale aller de la Ligue des Champions (2-3), le Bayern Munich a encore un match au Parc des Princes pour retourner le scénario. Mais pour Hans-Dieter Flick, l'entraîneur bavarois, les soucis s'accumulent à l'approche du match retour.

Comme il l'a annoncé hier à Sky Germany, Robert Lewandowski ne sera pas remis à temps pour le match de mardi à Paris. Testé positif à la Covid-19 la veille du match, Serge Gnabry sera aussi forfait pour le choc. Sortis en cours de jeu, Niklas Süle et Leon Goretzka n'ont qu'assez peu de chances d'être présent sur la seconde manche. D'après Bild, le premier – qui souffre d'une déchirure musculaire – est d'ores et déjà forfait. Pour le second, l'espoir est aussi infime.

L'affaire Boateng met le feu aux poudres

Comme si cela ne suffisait pas, la crise couve entre le coach et la direction au sujet de Jérôme Boateng (32 ans). Hier, le directeur sportif Hasan Salihamidzic a confirmé le départ en fin de saison du défenseur, remplacé par l'arrivée du français Dayot Upamecano (22 ans). Une annonce qui a ravivé les tensions en interne.

Lancé sur le sujet après la rencontre, Hansi Flick était très agacé : « Tout le monde connaît mon sentiment par rapport à Jérôme (il souhaitait le prolonger, NDLR) et quelles sont ses qualités (...) Je dois répondre ici aux questions de façon professionnelle mais je n’ai pas à répondre à toutes les questions si je ne veux pas le faire. Jouer un peu la comédie, ça fait aussi partie du métier d’entraîneur… ». Avant le match retour face au PSG, le Bayern semble soudainement redevenu le FC Hollywood.