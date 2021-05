PSG : grande nouvelle pour Mbappé avant City !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Les nouvelles sont rassurantes pour Kylian Mbappé. Blessé au mollet la semaine dernière et mis au repos hier contre le RC Lens (2-1), l’attaquant du PSG va mieux. Selon Téléfoot, le champion du monde sera bel et bien présent à Manchester City mardi en demi-finales retour de la Ligue des champions (21h). « Son mollet va mieux », a glissé Grégoire Margotton sans préciser s’il serait titulaire à l’Etihad Stadium mardi soir. Selon L’Équipe et Le Parisien, il y aurait de forts chances que ce soit le cas.

Kuipers porte bonheur au PSG

Par ailleurs, Björn Kuipers sera au sifflet de cette rencontre, lui qui a arbitré le PSG il n'y a pas si longtemps. C'était en 8e de finale aller lors de la large victoire au Nou Camp contre le Barça (4-1). Plus globalement, Kuipers a dirigé six rencontres concernant le club français avec un total de 3 victoires et 3 matches nuls. De bon augure pour la suite ?