PSG : bonne nouvelle pour Mbappé et Neymar avant Strasbourg

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

La Coupe du monde 2022 est maintenant terminée, place à la reprises des championnats ! Le PSG prépare de son côté la réception de Strasbourg au Parc des Princes (mercredi, 21 heures) pour la 16e journée de Ligue 1. Une rencontre qui intervient seulement quelques jours après le retour à l'entraînement de certains mondialistes, comme Kylian Mbappé, Neymar ou encore Marquinhos. Mbappé et Neymar devraient jouer ce mercredi Mais selon RMC Sport ce lundi soir, Kylian Mbappé et Neymar devraient bel et bien être tous les deux présents contre Strasbourg. Le même média précise que les deux joueurs, qui ont participé à la Coupe du monde avec l'équipe de France et le Brésil, « devraient avoir du temps de jeu, même si une décision finale ne sera prise qu'après l'entraînement ce mardi ». À voir si les deux joueurs stars de l'équipe de Christophe Galtier seront titulaires mercredi, s'ils entreront en jeu en cours de match ou si au contraire, ils seront préservés. 🚨 Kylian Mbappé et Neymar devraient bien être présents contre Strasbourg ce mercredi ! ✅



Les deux veulent garder le rythme et ont la volonté de passer à autre chose après la Coupe du monde.



(@RMCsport) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) December 26, 2022

Pour résumer Christophe Galtier devrait pouvoir compter sur Kylian Mbappé et Neymar pour la réception de Strasbourg mercredi, comme annoncé par RMC Sport ce lundi. La décision finale ne sera prise que mardi après la séance d'entraînement.

Adrien Deschepper

Rédacteur