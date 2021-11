PSG : bonne nouvelle pour Mbappé, un dernier doute avant City ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Bonne nouvelle en vue pour Kylian Mbappé (22 ans). Souffrant d’un coup de froid depuis le match en Finlande avec l’équipe de France en début de semaine passée (2-0) et resté chez lui lundi, l’attaquant du PSG s’est entraîné normalement hier soir sur la pelouse de l’Etihad Stadium.

Selon L’Équipe, le champion du monde 2018 sera donc, sauf rechute, titulaire ce soir aux côtés, très probablement, de Neymar et Lionel Messi. Angel Di Maria pourrait une nouvelle fois faire les frais de ce choix. Ce soir, Mauricio Pochettino, qui n’a pas fait de mise en place lors de cette dernière répétition, pourrait être tenté de reconduire le même onze qu’à l’aller (2-0), à l’exception de Georginio Wijnaldum à la place d’Ander Herrera au milieu.

Et peut-être de Keylor Navas en lieu et place de Gianluigi Donnarumma dans le but. « Un vrai doute existe sur l’identité du gardien titulaire, précise le quotidien sportif. Alors que l’Italien semblait promis à disputer les deux matches (Nantes et City) post-coupure internationale de novembre, son forfait samedi pour une gastro pourrait avoir modifié cette donne.