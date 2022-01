PSG : bonne nouvelle pour Neymar avant le Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le journal L'Equipe a donné des nouvelles de Neymar, qui se remet d'une entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires, contracté lors de la victoire du Paris Saint-Germain face à l'AS Saint-Etienne (3-1), le 28 novembre dernier.

La star brésilienne ne ressentirait plus aucune douleur et aurait réussi à augmenter l’intensité de ses courses en fin de semaine sans changer d’appuis. Son entourage serait même convaincu qu’il sera en mesure de figurer dans le groupe parisien pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid, le 15 février prochain. Par ailleurs, l'état d'esprit de l'ancien joueur du FC Barcelone serait exemplaire et loué par le PSG aussi bien en privé qu’en public.