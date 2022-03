PSG – Bordeaux, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Sans doute grogui par son élimination en Ligue des Champions, le PSG de Mauricio Pochettino devra se relancer contre Bordeaux sans Marco Verratti (suspendu) ni Sergio Ramos et Ander Herrera toujours à l'infirmerie. Une infirmerie qu'Angel Di Maria a rejoint après le Real Madrid.

Les absents du côté du PSG : Verratti (suspendu), Ramos, Di Maria (blessés), Herrera (malade).

Paris à la relance ?

En face, David Guion a ses habituels absents (Costil, Briand, Mangas, Lacoux) et quelques joueurs écartés. Une défense à cinq est plus que probable pour ce match.

Les absents du côté de Bordeaux : Costil, Mangas, Lacoux, Briand (blessés), Baysse, Zerkane, Mexer, Sissokho (écartés).

PSG : Navas - Hakimi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Bernat - Gueye, Danilo, Wijnaldum - Messi, Mbappé, Neymar.

Bordeaux : Poussin - Gregersen, Ahmedhodzic, Marcelo - T.Pembélé, Guilavogui (cap.), Onana, Mensah - Elis, Hwang, Adli.