PSG, Brésil : Neymar assure qu'il rejouera lors de la Coupe du monde

Victime d'une entorse de la cheville droite ainsi qu'un petit gonflement osseux lors du succès ce jeudi du Brésil contre la Serbie (2-0), Neymar, qui devrait être forfait pour les deux derniers match de poules de la Seleção, a pris la parole sur son compte Instagram après sa blessure.

"Je suis sûr que j'aurai la chance de revenir"

"La fierté et l'amour que je ressens de porter ce maillot n'ont pas d'explications. Si Dieu me donnait la possibilité de choisir un pays pour naître, ce serait le Brésil. Rien dans ma vie ne m’a été donné ou facile, j'ai toujours dû poursuivre mes rêves et mes objectifs. Ne jamais souhaiter le mal à personne, mais aider ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui est devenu l'un des moments les plus difficiles de ma carrière... et encore en coupe du monde. Je suis blessé, oui c'est ennuyeux, ça va faire mal mais je suis sûr que j'aurai la chance de revenir car je vais faire de mon mieux pour aider mon pays mes coéquipiers et moi-même."

Pour résumer Sur son compte Instagram, Neymar, victime d'une entorse de la cheville droite lors du succès ce jeudi du Brésil contre la Serbie (2-0), a annoncé qu'il allait revenir avant la fin du Mondial.

Fabien Chorlet

Rédacteur