C'est un Neymar Jr à ramasser à la petite cuillère qui fera son retour au PSG à l'issue de cette Coupe du Monde au Qatar. En effet, au lendemain de la sortie du route du Brésil vendredi (1-1, 1-3 aux tab) face à la Croatie, la star de la Seleçao a pris une nouvelle fois la parole sur Instagram. Non pas pour évoquer son avenir international mais pour faire part de sa désolation.

« Je suis psychologiquement détruit. C'est certainement la défaite qui m'a fait le plus mal, qui m'a paralysé pendant 10 minutes et juste avant de finir en larmes sans m'arrêter. Ça va faire mal pendant longtemps malheureusement. Nous nous sommes battus jusqu'à la fin. Je suis fier de mes coéquipiers car cela ne manquait pas d'engagement et de dévouement. Ce groupe le méritait, nous l'avons mérité, le BRÉSIL le méritait... Mais ce n'était pas la volonté de DIEU ! Cela valait la peine de ressentir l'affection de chacun. Merci à tous pour votre soutien pour notre équipe nationale. Malheureusement ça n'a pas marché... ça va faire mal pendant longtemps».

Pelé appelle Neymar à continuer le combat

Ces dernières heures, le « roi Pelé » a pris la parole pour appeler le joueur de 30 ans à continuer l'aventure avec le Brésil : « Je t'ai vu grandir, je t'ai encouragé chaque jour et je peux enfin te féliciter d'avoir égalé mon nombre de buts avec l'équipe nationale brésilienne. Nous savons tous deux que c'est bien plus qu'un simple chiffre. Notre plus grand devoir en tant qu'athlètes est d'inspirer. Inspirer nos collègues d'aujourd'hui, les prochaines générations et, surtout, inspirer tous ceux qui aiment notre sport. Malheureusement, ce jour n'est pas le plus heureux pour nous, mais vous serez toujours la source d'inspiration que beaucoup aspirent à devenir. J'ai appris que plus le temps passe, plus notre héritage grandit. Mon record a été établi il y a presque 50 ans, et personne n'avait pu s'en approcher jusqu'à présent. Tu y es arrivé, petit. J'ai 82 ans, et après si longtemps, j'espère vous avoir inspiré d'une manière ou d'une autre pour arriver jusqu'ici. Plus que cela, j'espère que votre réussite incitera les millions de personnes qui vous suivent à défier ce qui semble impossible. Votre héritage est loin d'être terminé. Continuez à nous inspirer ».