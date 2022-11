PSG, Brésil : un nouveau coup dur pour Neymar ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Sorti sur blessure face à la Serbie (2-0) jeudi dernier, Neymar suit depuis un programme intensif pour soigner sa cheville. Le but étant qu'il soit opérationnel quand les choses sérieuses commenceront, c'est-à-dire pour les 8es de finale. Si le Brésil termine premier de son groupe, ce qui a de bonnes chances de se produire, il rejouera le lundi 5 décembre, soit dans six jours. L'attaquant du PSG est lancé dans une véritable course contre la montre mais ce n'est pas ce qui a motivé son absence hier au stade 974 pour Brésil-Suisse (1-0).

Le staff brésilien et certains partenaires ont justifié le fait que Neymar était resté à l'hôtel pour poursuivre ses soins mais la raison est autre : selon Vinicius Jr, il était fiévreux et affaibli. Le Parisien a-t-il attrapé un petit virus en plus de sa blessure ? En tout cas, ce début de compétition est tout sauf idyllique pour celui qui avait pourtant entamé la saison en boulet de canon...