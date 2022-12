PSG, Brésil : une photo volée dévoile le rêve ultime de Neymar

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

En soins quotidiens depuis sa grosse entorse de la cheville survenue le 24 novembre lors du premier match de la Coupe du monde du Brésil contre la Serbie (2-0), Neymar a repris l'entraînement collectif ce samedi. L'Equipe révèle qu'il a participé à une petite opposition, au cours de laquelle il a même marqué, puis à un exercice de frappes. Il n'a pas trop forcé mais n'a pas semblé gêné outre mesure. Il devrait être retenu par Tite pour affronter la Corée du Sud lundi, même s'il n'est pas encore certain qu'il soit titulaire.

En attendant, une image volée lors du match contre le Cameroun (0-1) hier a beaucoup fait parler. En effet, on voit le Parisien de dos, avec l'écran de son téléphone bien visible. Et qu'a-t-il mis en fond d'écran ? Non, pas une photo de son fils, de sa petite amie du moment ou d'un panorama brésilien mais bien la Coupe du monde. Lui qui n'est pas certain de disputer la prochaine édition, en 2026, espère remporter celle-ci. Il sait que c'est sa seule chance d'entrer dans la légende et de s'assoir à la table des Pelé, Garrincha, Romario, Ronaldo et autres Ronaldinho...