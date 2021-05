PSG : Brest, le titre... Pochettino pense que Paris ferait un beau champion

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Sur la préparation de Brest

« Nous sommes très excités et motivés pour le dernier match. On sait que ça ne dépend pas que de nous. On a besoin des trois points. On est prêt. Le plus important demain est de gagner ».

Le LOSC champion, un échec pour le PSG ?

« Si on perd le titre ce sera une grande déception. Pas un échec, mais une grande déception. On peut parler de frustrations de déception. Mais on doit penser positif avant la rencontre et on verra ensuite. Comment est-ce qu'on se prépare ? La motivation est là, on ne va pas trop en faire. Le plus important, c'est l'état d'esprit qu'on aura. Dans le foot, il faut toujours y croire. On s'est bien préparés pour gagner et profiter d'une contre-performance de Lille à Angers. Je n'ai aucun message à passer, chacun fera de son mieux, nous on espère gagner demain ».

Ses explications aux difficultés de la saison

« C'est une année atypique, avec des matches tous les trois jours, on a souffert de la pandémie, des blessures ,de pleins de situations particulières. En cinq mois, la campagne de Ligue des Champions, on est déçu de ne pas être allé en finale, mais le groupe a fait un grand effort ».

Paris un beau champion ?

« On ferait un beau champion, car on est l'équipe qui a gagné le plus de matches. On a souffert en première et en deuxième partie de saison. Mais toutes les équipes qui sont champions sont de "beaux" champions ».

Retranscription : compte Twitter de Julien Froment (Europe 1).