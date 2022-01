PSG - Brest : les insultes de Magnetti qui ont fait sortir Mbappé de ses gonds

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

La scène est si rare qu’elle a forcément attiré les regards. Celle-ci se déroule samedi au Parc des Princes lors du match entre le PSG et le Stade Brestois. Elle met en scène deux adversaires : Kylian Mbappé et Hugo Magnetti. Captés par les micros placés aux abords des bancs, les propos du numéro 7 du PSG – « Vous ne savez même pas arbitrer ici ! C’est toujours pareil dans cette Ligue ! Toi, t’es à côté, tu ne vois pas » – ne sont pas passés inaperçus. Une vive réaction consécutive à un duel presque anodin entre les deux hommes, qui a pu surprendre.

Dans les rangs du PSG, on expliquait hier l’intensité de cette réaction du champion de monde par la dureté des propos qu’aurait tenus l’ex-Bastiais. Après ce qu’il considérait comme une faute intentionnelle de Mbappé (23 ans), Magnetti (23 ans) s’en serait pris vivement à son jeune adversaire, à base d’insultes sur sa famille. Selon L’Équipe, celles-ci ne furent pas à caractère raciste mais plutôt dans ce style fleuri : « Nique tes m…, fils de… ».

Ces propos ont donc fait sortir Mbappé de ses gonds avec une volonté de s’en expliquer avec l’intéressé accompagnée d’une incompréhension quant à l’attitude du quatrième arbitre. « Je ne veux pas entrer dans une éventuelle polémique. Ç’a été une altercation comme il peut y en avoir tous les week-ends, ni plus ni moins, nuance Grégory Lorenzi. Je ne peux ni infirmer ni confirmer les mots que vous avancez. Dans ce type de situation, il peut y avoir des propos des deux joueurs… J’ai été surpris de la réaction du joueur Mbappé. Peut-être qu’il peut se maîtriser davantage mais, je le répète, je ne veux surtout pas sur-interpréter cette altercation. »

