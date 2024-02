PSG - Brest : Luis Enrique donne des nouvelles de Mbappé, tout Paris retient son souffle

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Lilian Brassier s’est fait des ennemis hier à Paris. S’il a échappé par miracle au carton rouge après un vilain tacle par derrière sur Kylian Mbappé, le défenseur du Stade Brestois a récidivé quelques instants plus tard en assénant un nouveau tacle par derrière sur la cheville du numéro 7 parisien, synonyme d’expulsion et de grosse frayeur pour le PSG. En effet, la cheville de Mbappé semblait avoir tourné mais les premiers échos restent positifs, quelques minutes après le coup de sifflet final. La fiche de Kylian Mbappé « Je ne pense pas que ce sera très grave » « La vérité est que je n’ai aucune nouvelle. Les docteurs vont faire des examens, il a pris un grand coup à la cheville. Il a pu finir le match, donc je ne pense pas que ce sera très grave. Ce sont les nouvelles que j’ai », a précisé Luis Enrique en conférence de presse après la rencontre. À moins d’une semaine du choc contre la Real Sociedad en Ligue des champions, le PSG croise les doigts. ` Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Kylian Mbappé (25 ans) grimace encore après le tacle assassin de Lilian Brassier lors du 8e de finale de la Coupe de France remporté par le Paris Saint-Germain devant le Stade Brestois, mercredi au Parc des Princes (3-1).

Bastien Aubert

Rédacteur