PSG : c'est enfin officiel pour le départ de Galtier !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

"Au terme de l'exercice 2022-2023, le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier ont décidé de mettre un terme à son contrat d'entraîneur de l'équipe première. Le Club tient à souligner son professionnalisme et son engagement, qui ont permis aux Rouge & Bleu de remporter un historique onzième titre de Championnat de France ainsi qu'un Trophée des Champions. L'ensemble du Paris Saint-Germain remercie Christophe Galtier, ainsi que ses adjoints Thierry Oleksiak et João Sacramento, pour le professionnalisme et l'engagement manifestés tout au long de la saison, et leur souhaite le meilleur pour la suite de leurs carrières", peut-on lire sur le communiqué du club de la capitale.

🚨 Communiqué du PSG :



« Au terme de l'exercice 2022-2023, le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier ont décidé de mettre un terme à son contrat d'entraîneur de l'équipe première.



Le Club tient à souligner son professionnalisme et son engagement, qui ont permis aux Rouge &… https://t.co/6piHMrNqTl — Actu Foot (@ActuFoot_) July 5, 2023

Podcast Men's Up Life