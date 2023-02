PSG : c’est plus grave que prévu pour Neymar !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Alors que les proches de Neymar avaient de l’espoir, cela pourrait bien être plus grave pour l’international auriverde. Selon Le Parisien, les nouvelles ne sont pas bonnes pour le Brésilien, en interne, un retour pour le choc contre le Bayern Munich ne serait pas d’actualité car un laps de temps compris entre trois et quatre semaines serait requis pour que Neymar soit de retour, d’autant plus que la blessure serait bien plus grave.

« Les premières images témoignent d’une déchirure partielle des ligaments », explique le quotidien. Des examens complémentaires vont être réalisés en ce début de semaine mais ça ne sent vraiment pas bon Neymar et le PSG. Un coup dur pour Christophe Galtier qui va devoir encore ajuster son équipe.