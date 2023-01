PSG : Campos a mis un coup de pression à Neymar, une star et deux recrues en interne !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le PSG doit montrer un autre visage ce soir à Bollaert contre Pays de Cassel lors du dernier 16e de finale de Coupe de France (20h45). En interne, la pression est telle que Luis Campos aurait pris les devants pour convoquer plusieurs joueurs en entretiens individuels.

Selon L’Équipe, Neymar est concerné, lui qui suscite le plus de doutes après une phase aller enthousiasmante. Sergio Ramos, encore défaillant en Arabie saoudite, n’en finit plus d’inquiéter quand le duo Campos-Galtier attend beaucoup de Renato Sanches. Le Portugais doit être l’élément qui apporte de la verticalité et qui met du liant entre les lignes.

Dernier élément cité par le quotidien sportif : Hugo Ekitike, avec qui le staff tente (parfois en vain) d’échanger sur des consignes claires et qui va devoir parvenir à rester dans une position axiale pour fixer les charnières.