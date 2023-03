PSG : Campos a pris une mesure forte pour éviter un nouveau Neymar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Débarqué l'été dernier pour remettre de l'ordre au PSG, Luis Campos a pris une mesure forte dès son arrivée qui vient seulement d'être révélé. Le Parisien explique en effet que Marco Verratti, comme tous les joueurs prolongés et ceux recrutés depuis l'arrivée du Portugais, a signé pour un salaire dépendant grandement du temps de jeu. « Le joueur est rémunéré en fonction du nombre de matches auxquels il participe selon un pourcentage évolutif, détaille le quotidien régional. Il n’est pas le même selon les étapes franchies, le chiffre atteint. Même si ce modèle est amené à s’appliquer à tous les joueurs de l’effectif appelés à continuer ou débarquant à Paris, afin d’augmenter leur compétitivité, de les impliquer davantage dans le travail invisible (nutrition, repos, récupération), il n’est pas exclu que Luis Campos ait voulu remettre un peu d’ordre dans un club au laisser-aller permanent ces dernières années. »

Pendant ce temps, Neymar perd presqu'un million d'euro au poker...

En parlant de travail invisible et de laisser-aller, on a appris hier que Neymar, qui poursuit sa convalescence après son opération, a perdu près d'un million d'euros lors d'une partie de poker ! Cela s'est produit lors d'un live Twitch, à la vue de milliers de gens, et ce alors que la plate-forme de streaming avait interdit la diffusion de jeux de hasard. Cette partie était une exception et, manque de chance pour le Brésilien, tout le monde a pu constater qu'il n'hésitait pas à miser (et surtout à perdre) des fortunes...