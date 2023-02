PSG : Campos et les Parisiens ont fait honte à Messi !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Lionel Messi (35 ans) n’a plus la langue dans sa poche. Critiqué dans le passé pour sa propension à rester discret en toutes circonstances, l’attaquant argentin du PSG sait désormais parler quand il l’estime nécessaire. Ce fut le cas hier en revenant sur les tensions post Mondial avec Kylian Mbappé et les Bleus.

« Nous avons parlé du jeu, des festivités, de la façon dont les gens l'avaient vécu en Argentine au moment où j'étais en vacances et des festivités que nous avions eu. Et rien, rien de plus, mais ça va bien, vraiment bien, a-t-il déclaré sur Olé. Nous n’avons pas reparlé de la finale. J'étais de l'autre côté aussi, j'ai perdu une finale mondiale (en 2014) aussi et je ne voulais rien savoir à ce sujet, sur ce qui s'était passé. Et rien qui touchait à la Coupe du monde à cette époque. C'est pourquoi je ne veux pas en parler non plus. Mais la vérité est qu'il n'y a pas de problème avec Kylian, bien au contraire. »

L’attaquant argentin a également dit tout le malaise qui l’a entouré le jour de son retour à Paris, où les employés et ses coéquipiers du PSG lui avaient réservé une haie d’honneur avant de recevoir un trophée des mains de Luis Campos. « Je ne suis pas à l’aise avec ces choses, a-t-il soufflé. Même si évidemment je l’apprécie et c’était quelque chose de très sympa. J’ai un peu honte d’être le centre et d’être traité de cette façon. Mais c’était bien d’avoir la reconnaissance de toutes les personnes qui travaillent là-bas avec nous et de mes collègues de Paris. »