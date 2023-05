PSG : Campos met un coup de fouet à Galtier, Mbappé, Messi & Co

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Battu ce dimanche par Lorient au Parc des Princes (3-1), le Paris Saint-Germain a encore lâché des points bêtes en Ligue 1 et voit revenir l'Olympique de Marseille, vainqueur de l'AC Auxerre (2-1) un peu plus tard dans la journée, à seulement cinq points. Après la nouvelle déconvenue des Parisiens, le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, a poussé un petit coup de gueule.

"J'attends une réaction de la part de tout le monde"

"Il est important de dire aux supporters que l'on comprend leur déception, on est tous déçus, dans le vestiaire c'est pareil, il faut réagir vite, il reste 5 matches, on doit aller chercher le titre, je pense qu'on va y arriver. Ce que j'attends de tout le monde aujourd'hui c'est une réaction, que ce soit de la part des joueurs, du staff technique, de tout le monde. C'est un moment où on a besoin d'être tous ensemble, les joueurs, le staff, les supporters...", a lâché le Portugais au micro de Canal+.

🗨️ "J'attends une réaction. Tout le monde doit être ensemble"



Luis Campos, directeur sportif du PSG, à notre micro après la défaite face à Lorient 🗣️#PSGFCL | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/qbEOVNhoSB — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 30, 2023

Pour résumer Après la défaite ce dimanche du Paris Saint-Germain contre Lorient (3-1), le conseiller sportif parisien, Luis Campos, a confié qu'il attendait une réaction de Christophe Galtier et ses joueurs.

