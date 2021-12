PSG : cap 100 atteint pour Mbappé face à Monaco, son association avec Messi s'améliore

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Comme mardi face à Bruges (4-1), Kylian Mbappé a été le grand bonhomme de la soirée côté PSG. Et comme mardi, il a rapidement ouvert le score pour placer son équipe sur les rails du succès. Les matches passent mais rien ne change pour le champion du monde, qui réalise une première partie de saison incroyable. Ce soir, face à son club formateur, il a atteint le cap des 100 buts en Ligue 1 avec le PSG. Avant lui, seuls Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani avaient réalisé pareil exploit. C'est dire le niveau de Mbappé…

Plus important encore, son association avec Lionel Messi s'améliore de match en match. Ce soir, l'Argentin l'a servi sur son second but, juste avant la mi-temps. A l'heure de jeu, KM a rendu la pareille au Ballon d'Or mais la frappe croisée de ce dernier est passée juste à côté. Un vrai schéma se dessine en attaque avec Angel Di Maria à l'avant-dernière passe et les deux stars à la conclusion. Ce qui pourrait poser problème quand Neymar sera remis de sa blessure mi-janvier. En attendant, le PSG profite à plein d'un trio qui fait des ravages partout où il va !

Kylian Mbappé a profité de la réception de Monaco, ce dimanche pour le compte de la 18e journée de Ligue 1, pour inscrire ses 99e et 100e buts en Ligue 1 en première période. https://t.co/KAa7FZNS4q pic.twitter.com/dc5uIogE7C — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 12, 2021