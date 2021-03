PSG : Cavani enterre la hache de guerre avec Neymar

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Edinson Cavani et Neymar ont joué ensemble au PSG de 2017 à l'été dernier. Et on ne peut pas dire que ça se soit bien passé entre les deux joueurs. D'un coté, le très altruiste uruguayen ; de l'autre, l'individualiste brésilien. Ça ne pouvait pas coller et ça a fini par déraper un soir de carton contre Dijon (8-0), en janvier 2018, quand le Ney a tiré un pénalty qui aurait pu permettre à Cavani d'inscrire son 157e but parisien et de devenir le meilleur canonnier de l'histoire du PSG.

"Il a de la magie dans les pieds"

Mais le temps a fait son œuvre et sur le site officiel de Manchester United, où il évolue aujourd'hui, Edinson Cavani a dit tout le bien qu'il pensait d'un Neymar avec qui les relations s'étaient améliorées lors de leur dernière saison en commun à Paris : "J'ai eu la chance de jouer avec de grands footballeurs et quand tu évolues aux côtés des meilleurs, ça te permet de grandir, de t'améliorer. Tu avais un joueur comme Zlatan qui était très compétitif. Il était toujours prêt à se battre et il détestait réellement perdre".

"Aucun de nous n'aime perdre mais lui a démontré que c'était plus vrai chez lui, à travers de son caractère. J'ai aussi joué avec Ney, ainsi que Kylian. Tout le monde connaît Ney, il a de la magie dans les pieds et Kylian a une grande habileté, de la technique, et il va très très vite. Ce sont des joueurs de première classe."