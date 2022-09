PSG : Galtier clarifie la relation entre Mbappé et Neymar et remet en cause un choix de Tudor à l'OM

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : un invité surprise pour l'après Pochettino ?

Le turnover

"Des joueurs manquent de repères comme Fabian Ruiz ou Carlos Soler. Ce ne sera pas le même onze de départ que face à la Juventus, que ce sera le cas à Haifa. Il faut injecter de la fraicheur pour maintenir tout le monde concerné et l'équipe performante."

Les gardiens

"Turnover à ce poste-là, non. Je ne suis pas ce genre d'entraîneur. On oublie souvent que Gianluigi Donnarumma est un jeune gardien. On a relevé une mauvaise appréciation sur un corner mais aussi les deux arrêts décisifs. On en a parlé avec lui. J'aime les gardiens avec beaucoup de présence dans le domaine aérien. Il a le physique, la technique, le jump et je ne veux pas que cette erreur d'appréciation le freine dans ce que je veux voir de lui. Il n'y aura pas de turnover au poste de gardien."

La relation entre Mbappé et Neymar

"La relation entre Neymar et Kylian Mbappé est très bonne et je ne fais pas de langue de bois. Ils sont associés dans les exercices et les échauffements. Il y a eu cette situation de match. Je pense que Kylian en a parlé avec Ney. Pour en avoir parlé avec Kylian, il y a deux temps dans l'action : l'accélération où il y a la possibilité de donner le ballon et le deuxième temps où il fait la différence dans la surface et ne voit pas Ney. Il y a deux secondes pour prendre une décision et Kylian est focus sur le ballon pour frapper. Je suis convaincu qu'il fera des passes décisives à Ney. Je n'ai rien ressenti depuis le match de négatif par rapport à cette action de jeu."

Est-il envisageable que Mbappé, Neymar et Messi soit au repos à Brest ?

"Non."

L'un des trois ?

"C'est possible."

La manière d'intégrer des remplaçants dans le onze

"Je ne dis pas "remplaçant" mais "entrant". Dans un effectif de haut niveau avec une concurrence très élevée, les joueurs savent qu'ils vont jouer des matchs. Avec mon staff, il faut voir à quel moment on peut intégrer quatre ou cinq joueurs au coup d'envoi J'ai vu que mon confrère de Marseille (Igor Tudor) avait intégré sept nouveaux joueurs contre Auxerre, ça me parait beaucoup mais il est arrivé à le faire."

Le mercato hivernal

"Je ne pense pas encore au mercato hivernal mais si je pense que la direction technique avec Luis Campos et le président y travaillent. (...) Il est important que des joueurs sur lesquels je ne comptais pas aient pu trouver un club pour avoir du temps de jeu. Beaucoup sont prêtés et sont susceptibles de revenir l'été prochain. C'est mieux s'ils le font avec du temps de jeu."

