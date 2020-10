PSG : cette figure du FC Nantes fait briller les yeux de Mbappé

Cette année, le Paris Saint-Germain fête ses 50 ans. Pour l'occasion, le club de la Capitale a invité Kylian Mbappé à élaborer son onze de légende composé d'anciens joueurs du club. Le Champion du Monde 2018 a opté pour un onze très offensif en 4-4-2.

Sans surprise, on retrouve le légendaire Bernard Lama dans les buts. En défense, Kylian Mbappé a fait un mix d'anciens partenaires (Dani Alves, Thiago Silva) et dirigeant (Maxwell) sur trois des quatre postes. Pour le choix du deuxième défenseur central, c'est en revanche une petite surprise avec le choix de l'ancien nantais Mario Yepes, parisien entre 2004 et 2008. Un choix que le natif de Bondy justifie comme ça : « C'est une légende ici. Il a donné beaucoup d'engagement sur le terrain était très apprécié des supporters ».

Mbappé a snobé « Edi » Cavani

Dans l'entrejeu, Thiago Motta est chargé de faire la police derrière un duo composé de Mustapha Dalheb (que Mbappé n'a pas vu jouer) et Youri Djorkaeff. A la baguette : Ronaldinho. « C'est le choix du cœur. Roni a laissé sur son passage un héritage extraordinaire même s'il n'est resté que deux années ».

Devant, Kylian Mbappé a choisi un duo composé de Zlatan Ibrahimovic et Pedro Miguel Pauleta, snobant au passage le « matador » Edinson Cavani pourtant meilleur buteur de l'histoire du club. Un choix qu'il justifie par le caractère iconique et charismatique suèdo-portugais.