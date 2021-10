PSG : China Suarez sort du silence après la rupture Wanda Nara – Mauro Icardi

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Nouvel épisode dans la dossier Wanda Nara – Mauro Icardi. Si on pensait l'Argentin réconcilié avec sa belle après l'affaire d'adultère qui a secoué son couple, Wanda Nara a réagi une nouvelle fois ce matin sur les réseaux sociaux, retirant son alliance et montrant qu'elle était loin d'avoir pardonné à l'attaquant du PSG... Et ce même si ce dernier a séché l'entraînement de dimanche pour venir la rejoindre à Milan et tenter de la convaincre de rentrer.

« Je n'ai rien à voir avec ça »

Et dans tout ça que dit China Suarez, la présumée infidélité de Mauro Icardi ? Si l'actrice reste silencieuse sur les réseaux sociaux pour ne pas alimenter la rumeur, celle-ci a clairifié la donne à son entourage proche. Depuis Madrid, où elle travaille aujourd'hui, la « briseuse de ménage » au cœur de l'affaire a fait passer un message sur le site people argentin MDZ.

A ses proches, qui se sont épanchés dans les médias, China Suarez a démenti catégoriquement entretenir une relation avec Mauro Icardi :«Je n'ai aucune idée d'où tout cela vient. Je ne les connais même pas. Je viens de rompre (…) Pourquoi j'en parlerais ? Ce n'est pas mon sujet (…) S'il vous plaît, je viens de sortir d'une relation, vais-je rentrer dans une autre ? Je n'ai rien à voir avec ça ».

