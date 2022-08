PSG : Galtier fixe une date pour le retour de Mbappé et règle la question du turn-over des stars !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Lukaku, une idée qui fait son chemin

On l'a presque oublié tant le PSG a livré un récital au stade Gabriel-Montpied mais Kylian Mbappé était une nouvelle fois absent à Clermont-Ferrand (5-0). Une semaine après avoir manqué le Trophée des Champions à Tel-Aviv, le Français était encore insuffisamment remis de sa blessure contractée en fin de préparation.

Satisfait du match de son équipe en Auvergne, Christophe Galtier a quand même donné des nouvelles de l'état de santé de son champion du Monde, lequel va prochainement récupérer sa place devant après l'intérim réussi de Pablo Sarabia : « Mbappé est indispensable dans notre projet. Il a eu la volonté de rester ici pour atteindre des objectifs très élevés et pour un entraîneur, intégrer un joueur dans ce collectif ce n'est pas dur (...) Mbappé, je pense qu'il sera là le week-end prochain. Il a eu une petite alerte, on n'a pas pris de risque. Si on avait joué un match difficile ou un match de Ligue des champions, on aurait peut-être tenté le coup. Mais là, on a préféré retarder son retour. Mais il devrait être là face à Montpellier», a fait savoir le Marseillais au micro de Canal+.

Par ailleurs, l'ancien coach de Nice n'exclut pas de faire un turn-over avec ses trois stars à compter de septembre : « J'ai déjà parlé de ça avec eux. La, on est à un match par semaine ça va, mais après, on va avoir 26 matchs avec les sélections puis la Coupe du monde. Il faudra gérer les joueurs et eux ne voudront pas sortir, mais il faudra le faire, et même ne pas commencer le match parfois ».

Samedi prochain (encore à 21 heures), le PSG dispute sa première rencontre de la saison au Parc des Princes face à Montpellier. Avec Mbappé, Neymar et Messi donc.