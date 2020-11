PSG : Cindy Bruna, l'ex de Neymar, aurait succombé au charme de Mbappé

C'est l'info people du moment au Paris Saint-Germain. En effet, si l'on en croit le magazine Public, Kylian Mbappé (21 ans) ne serait plus célibataire. Mieux, il serait en couple avec le mannequin français Cindy Bruna (26 ans), amie proche de Marco Verratti et ex présumée de Neymar Jr.

Régulièrement présente sur les photos de soirée des joueurs du PSG, Cindy vivrait même déjà – toujours selon Public - sous le même toit que le Champion du Monde français. Une preuve du sérieux de cette relation.

Un rapprochement qui n'a pas franchement dérangé Neymar qui, lui aussi, serait en couple depuis quelques semaines avec le mannequin Natalia Barulich.

Voici Cindy Bruna, la présumée petite-amie de Kylian Mbappé :