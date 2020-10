PSG : comment Neymar a réglé en catimini son gros transfert de l'été

Si Neymar Jr n'a pas cherché à forcer son départ du PSG cet été, conscient qu'avec la crise sanitaire du Covid-19 aucun grand club ne serait en mesure de s'aligner, le Brésilien et son père ont malgré tout géré un « transfert » important avec le passage de la star francilienne de Nike à Puma. Un mouvement effectué après 15 années passées sous les couleurs de la firme à la virgule.

De Nike à Puma, une volonté du clan Neymar

Dans son édition de ce samedi, L'Equipe Magazine est revenu sur les coulisses de la signature de ce contrat à plusieurs millions d'euros, parvenant notamment à obtenir les confessions de Björn Gulden, le directeur générale de Puma. Ce n'est pas la firme bavaroise qui a chipé Neymar Jr à Nike mais l'entourage du joueur qui les a démarché : « C'est son père et son équipe de management qui nous ont approchés, il n'y a pas longtemps en fait. Et, bien sûr, quand l'équipe de Neymar vous appelle, vous décrochez. (...) Quand son équipe nous a dit qu'il allait probablement quitter Nike, on a répondu qu'on serait ravis de discuter mais uniquement quand son départ de Nike serait acté. Lorsqu'ils nous ont assuré que c'était le cas, c'est allé très vite ».

Le boss de Puma a été séduit par la finesse de « Ney »

Négocié en secret à Lisbonne lors du Final 8 de la Ligue des Champions, l'accord a vite été signé début septembre au domicile parisien de Neymar avant même que la concurrence ne puisse s'activer. Désireux de s'inscrire sur la durée avec la star du PSG, Björn Gulden a été séduit par la personnalité de sa nouvelle recrue : « De tous les champions que j'ai rencontrés, Neymar est l'un des plus fins. Positif, constructif, concerné... Je ne crois même pas que l'argent soit essentiel pour Neymar dans notre relation ».