PSG : coup de théâtre pour Mbappé à Clermont

Six jours seulement après sa blessure à une cheville l'ayant empêché de disputer la totalité du Classico, Kylian Mbappé est donc opérationnel. Il a d'ailleurs été convoqué par Luis Enrique pour le déplacement à Clermont cet après-midi. Mais ce n'est pas pour autant qu'il devrait être titulaire. Aussi bien L'Equipe que Le Parisien le voient débuter sur le banc, le quotidien régional précisant que l'idée de l'entraîneur du PSG étant de lui faire jouer les dernières minutes pour tester sa cheville avec le déplacement à Newcastle mercredi en Champions League.

Zaïre-Emery et Kolo Muani également concernés

Plus largement, Luis Enrique a prévu de faire tourner face à la lanterne rouge. En conférence de presse, il a déclaré se méfier de Clermont, qui mériterait un meilleur classement vu son jeu. Mais cela ne l'empêchera pas de laisser plusieurs habituels titulaires sur le banc cet après-midi à Montpied. En plus de Mbappé, Randal Kolo Muani et Warren Zaïre-Emery devraient être concernés par cette rotation. Un impératif en cette semaine à trois matches (Clermont, Newcastle, Rennes) pour le PSG.

Nous sommes tous avec toi Nuno, à très vite sur les terrains ! 💪❤️💙 pic.twitter.com/fEAIlgjwDC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 29, 2023

