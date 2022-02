PSG : coup dur pour Mbappé avant l’OGC Nice

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Après avoir émerveillé le la terre entière mardi contre le Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des champions (1-0), Kylian Mbappé est resté muet hier face au FC Nantes. Bien pris par la défense des Canaris, l’attaquant du PSG a même grimacé suite à un tacle viril de Nicolas Pallois.

Plus de peur que de mal finalement pour Mbappé, qui a néanmoins terminé la rencontre sans but, donc, mais avec un carton jaune en plus à son actif. Le joueur de 23 ans a en effet écopé d’une avertissement de frustration en fin de match.

Ce carton jaune aura pour conséquence directe sa suspension contre l’OGC Nice le 5 mars prochain à l’Allianz Riviera (21h). Pour mémoire, le PSG reste sur une élimination face aux Aiglons en Coupe de France.

Kylian Mbappé sera suspendu contre l’OGC Nice à la suite de son carton jaune reçu ce soir. — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) February 19, 2022