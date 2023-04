PSG : coup dur pour Mbappé avant le RC Lens

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

À quatre jours du choc face au RC Lens, comptant pour la 31e journée de Ligue 1, la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, n'aurait pas participé à l'entraînement collectif du jour, d'après les informations de L'Equipe.

Mbappé est blessé à une hanche !

Touché à une hanche avant la victoire samedi dernier face à l'OGC Nice (2-0), le champion du monde 2018 serait resté en soins. Mais l'ancien Monégasque devrait toutefois faire son retour avec le reste du groupe parisien au cours de la semaine et devrait bien être présent samedi sur la pelouse du Parc des Princes pour défier les Sang et Or.

🚨 Kylian Mbappé ne s’est pas entraîné ce mardi et est resté aux soins. Il est touché à une hanche – et ce déjà avant le match contre Nice. 🇫🇷🤕



(L’ÉQUIPE) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) April 11, 2023

