PSG : coup dur pour Neymar, Mbappé détonne avec son nouveau message enflammé !

Coqueluche du public japonais, Neymar n'a pas joué une minute des trois matches de la tournée locale du PSG. Hier, après la défaite contre l'Inter Milan (1-2), il a confié qu'il se « sentai[t] bien ». « Mais je ne sais pas quand je vais rejouer », a-t-il continué. Dans son entourage, on confie qu'il a bien travaillé ces dernières semaines., selon L’Équipe.

Mbappé a déjà des fourmis dans les jambes

L'attaquant brésilien n'a pas joué depuis le 19 février (victoire contre Lille, 4-3), touché sérieusement à la cheville droite, qui a été opérée depuis. De son côté, Kylian Mbappé ne semble pas aller trop mal. Toujours en plein imbroglio sur son avenir au PSG, l’attaquant de 24 ans était à Poissy hier et a publié un nouveau message à base de nouveaux crampons (blancs) et de quatre flammes. Histoire de mettre encore plus le feu à Paris et Madrid ?

