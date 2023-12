PSG : coup dur pour Zaïre-Emery après Dortmund

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Warren Zaïre-Emery pensait à tort être le détenteur d’un nouveau record en Ligue des Champions hier soir. Auteur de l’égalisation à la 56ème minute du match entre le PSG et Dortmund, le crack parisien est devenu le plus jeune buteur dans un match de C1, à 17 ans et 280 jours. Amenant ses coéquipiers à 1-1, le nouvel international Français était loin de se douter que son record allait être battu dans la même soirée.

Un joueur d’Anvers bat le même record

En Belgique, Anvers s’est imposé 3 buts à 2 face au Barça. En égalisant à la 91ème minute de jeu, portant le score à 2-2, les Catalans pensaient tirer au moins un point des Flandres. Mais les Belges ne se sont pas dégonflés et on porté la marque à 3-2 une minute après l’égalisation catalane. L’auteur du but victorieux se nomme George Ilenikhena, un Français formé à Amiens, acheté par le club belge cet été pour 6 millions d’euros. Le natif de Lagos, âgé de 17 ans et 119 jours, a donc battu le record de Zaïre-Emery plus tôt dans la soirée.

