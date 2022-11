PSG : Cristiano Ronaldo a un rêve lunaire avec Messi 

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Alors qu'ils disputent au Qatar la dernière Coupe du monde de leur carrière, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont été réunis par la marque Louis Vuitton pour une publicité autour d'une partie d'échecs. Présent ce lundi en conférence de presse à trois jours de l'entrée en lice du Portugal lors du Mondial, CR7 est revenu sur cette publicité qu'il a partagé avec la Pulga.

Podcast Men's Up Life

"J'aimerais bien être celui qui met Messi en échec et mat"

"Louis Vuitton est une campagne que j'ai adoré faire. C'était quelque chose que je recherchais depuis de nombreuses années et j'ai réalisé un autre rêve en étant capable de faire une campagne pour Louis Vuitton. Tout le monde sait à quel point cette marque est importante et pour moi, c'était un moment de fierté. Ce sera ma cinquième Coupe du monde. Je suis concentré et extrêmement optimiste, je pense que les choses vont bien se passer. L'échec et mat, on le fait tout le temps. L'échec et mat n'est pas seulement aux échecs, il doit l'être dans la vie. Je me mets souvent en échec et mat moi-même. Je ne sais pas si, dans ce cas, c'est la question que vous avez posée. Mais pour être honnête, j'aimerais bien être celui qui met Messi en échec et mat."

🏆 #beINFWC2022

🐐 Cristiano Ronaldo et la photo Louis Vuitton : "J'aimerais bien être celui qui met Messi échec et mat" pic.twitter.com/ROfFpDmil6 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 21, 2022

Pour résumer Présent ce lundi en conférence de presse à trois jours de l'entrée en lice du Portugal lors de la Coupe du monde au Qatar, Cristiano Ronaldo a confié qu'il aimerait bien mettre Lionel Messi en échec et mat.

Fabien Chorlet

Rédacteur