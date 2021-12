PSG : Cristiano Ronaldo met un énorme coup de pression à Mbappé et Haaland

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Le dossier Erling Haaland (21 ans) a pris un gros coup d’accélérateur. Depuis deux jours, on ne compte plus les sorties médiatiques de Mino Raiola au sujet de l’attaquant norvégien du Borussia Dortmund, courtisé par le Real Madrid, le PSG, le FC Barcelone et les deux Manchester.

Malgré ces remous, le crack de 21 ans a tout intérêt à rester concentré sur le terrain sportif, Cristiano Ronaldo revenant comme une balle sur ses traces. Grâce à son penalty transformé hier sur la pelouse de Norwich (1-0), l’attaquant de Manchester United (46, dont 13 à MU) est en effet revenu à un petit but d’Haaland et Kylian Mbappé (47 ex æquo) en 2021 !

Auteur hier de son 802e but en carrière, Cristiano Ronaldo reste néanmoins à longue distance de l’attaquant polonais du Bayern Munich Robert Lewandowsi, meilleur artificier des cinq grands championnats européens en 2021 avec pas moins de 66 réalisations à son crédit ! Intouchable.

Meilleurs buteurs en 2021 :



🇵🇱 Robert Lewandowski 66 ⚽️

🇫🇷 Kylian Mbappé 47 ⚽️

🇳🇴 Erling Haaland 47 ⚽️

🇵🇹 CRISTIANO RONALDO 46 ⚽️#PremierLeague #NORMUN pic.twitter.com/P4GEp9EYWl — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) December 11, 2021