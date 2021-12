PSG : Cristiano Ronaldo prend une triple revanche sur Messi et son 7e Ballon d’Or

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Cristiano Ronaldo (36 ans) tient déjà sa revanche. Agacé par le 7e Ballon d’Or remportée lundi à Paris par Lionel Messi (PSG, 34 ans), l’attaquant portugais a franchi la barre des 800 buts, sélection et club confondus, grâce à son doublé décisif hier face à Arsenal.

« Spectateur frustré du septième Ballon d’Or de Lionel Messi, qui l’a sans doute dépassé pour l’éternité, CR7 avait sans doute rempli à ras bord le réservoir de sa motivation, hier soir », rappelle L’Équipe après le doublé du buteur de Manchester United portant ainsi son total à 801 unités. Un total atteint en 1094 rencontres, soit 0,73 but par match !

Ce n’est pas tout : Cristiano Ronaldo (36 ans et 300 jours) est aussi devenu le plus vieux joueur de Manchester United à inscrire un doublé en Premier League et reste le porte-bonheur de son club de cœur. MU a en effet remporté 90 de ses 100 matchs disputés en compétition officielle lorsque CR7 a été buteur (6 nuls, 4 défaites). Le total est faramineux : 71 matches avec un but, 28 doublés et un triplé.

Manchester United a remporté 90 de ses 100 matchs disputés en compétition officielle lorsque Cristiano Ronaldo a été buteur (6 nuls, 4 défaites). https://t.co/rXndPtKOJu — Stats Foot (@Statsdufoot) December 2, 2021