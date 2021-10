PSG : Cristiano Ronaldo répond à Messi avec deux nouveaux records XXL

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Rien ne peut autant griser Cristiano Ronaldo que Lionel Messi. Pas même Georgina Rodriguez. Hier, l’attaquant de Manchester United l’a encore démontré en brillant après le dernier coup d’éclat de l’attaquant argentin en Ligue des champions.

Mardi, le crack du PSG avait ainsi fait parler de lui en inscrivant un doublé lors du succès étriqué contre le RB Leipzig (3-2). Avec une Panenka inattendue, « La Pulga » avait marqué les esprits en devant le chouchou du Parc des Princes : en 7 matches, il compte 6 buts (3 avec le PSG, 3 avec le FC Barcelone) et une passe décisive avec le Barça.

CR7 s’occupe des clubs italiens comme personne

Ce bilan flatteur a été balayé par CR7 hier lors de la victoire de Manchester United face à l’Atlanta Bergame (3-2). Malmenés, les Red Devils sont revenus des vestiaires comme transfigurés, affichant une agressivité et une justesse dans les transmissions dont ils étaient auparavant incapables. À 2-2, Old Trafford s’est même réveillé avant d’imploser quand Cristiano Ronaldo a inscrit le but de la victoire, de la tête, après avoir donné l’impression de planer pendant dix secondes (3-2, 81e).

Parmi ses multiples exploits, le Portugais est ainsi devenu le premier joueur de Manchester United à marquer 3 buts lors de ses trois premiers matches sur une saison depuis Ruud van Nistelrooy en 2002-2003. Pour couronner le tout : avec 19 réalisations, personne n’a autant marqué que CR7 face aux clubs italiens en C1.

