PSG : Daniel Hechter rend hommage à Jean-Paul Belmondo

Disparu ce lundi à 88 ans, Jean-Paul Belmondo, légende du cinéma français, était aussi parmi les créateurs du PSG dans les années 70. Sur RMC, l'ancien président du club de la capitale, son grand ami Daniel Hechter, a eu ces mots...

« C'est difficile pour moi de parler de Jean-Paul. Je suis encore sous l'émotion. C'était quelqu'un de fantastique, un ami. Avec Just Fontaine, quand on a monté le PSG, il nous a suivis tout de suite, dès les premières minutes. »

Et à Hechter d'ajouter : « Il aimait le football. Il jouait gardien de but dans une équipe qui était l'équivalent du Variétés aujourd'hui, et c'est moi qui l'avais remplacé. On s'est connus comme ça. C'était un grand passionné. »

💬 "C'était un ami. Et, avec Just Fontaine, quand on a monté ce club (le PSG), il nous a suivi tout de suite."



Daniel Hechter, à l'origine de la fondation du PSG, nous raconte le fort lien qu'avait Jean-Paul Belmondo avec le club de la capitale #RMCLive pic.twitter.com/KvTOjHNspL — Super Moscato Show (@Moscato_Show) September 6, 2021

🔴 Jean-Paul Belmondo est mort. Amoureux de sport, boxeur dans sa jeunesse, tennisman à l'occasion, à l'origine de la création du PSG et ancien vice-président du club, il est décédé à l'âge de 88 ans. — RMC Sport (@RMCsport) September 6, 2021