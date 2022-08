PSG : Daniel Riolo fait des révélations sur les raisons du malaise Mbappé

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Il n’y a pas que Kylian Mbappé (23 ans) au PSG. Le champion du monde 2018 va devoir s’y faire, lui qui a prolongé cet été en ayant obtenu la promesse d’être LA star de l’équipe. Sauf que le penaltygate de samedi contre le MHSC a révélé certaines tensions avec Neymar et d’autres coéquipiers. Si sa mère Fayza Lamari a calmé le jeu depuis lors, Daniel Riolo s’est exprimé sur l’état d’esprit actuel du crack tricolore du PSG hier soir sur les ondes de RMC Sport et confirme un malaise naissant chez lui en raison de promesses non tenues par la direction parisienne. « Mbappé, on lui a promis un entraîneur de renom et que Neymar ne serait plus là donc évidemment qu'il fait la gueule par rapport à ce qu'on lui a promis », a affirmé le polémiste sur la radio sportive. pas de quoi apaiser la situation avant le choc de dimanche contre le LOSC (20h45). 🗣 Daniel Riolo sur le penaltygate : "Mbappé on lui a promis un entraîneur de renom et que Neymar ne serait plus là donc évidemment qu'il fait la gueule par rapport à ce qu'on lui a promis" pic.twitter.com/gM9FMhWWKt — After Foot RMC (@AfterRMC) August 16, 2022

Pour résumer Suite au penaltygate entre Kylian Mbappé (23 ans) et Neymar (30 ans), samedi contre le Montpellier HSC (5-2), Daniel Riolo a fait quelques révélations sur l’état d’esprit de l’attaquant tricolore du PSG. Pas de quoi apaiser les tensions.

