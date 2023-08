PSG : Daniel Riolo fait une grande annonce sur Mbappé & Co

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Connu pour taper sur les doigts du PSG et de ses dirigeants, Daniel Riolo a cette fois tenu un discours beaucoup plus positif dans l’After Foot sur RMC.

Riolo veut croire au projet du PSG

Interrogé sur le renouveau du PSG, Daniel Riolo a tenu à exprimer sa joie à propos du bon renouveau estival parisien : « Je ne vais pas m'emballer. Il y a un vent de fraîcheur qu'on attendait depuis très longtemps. Ce club était englué dans une ambiance mortifère. Ce qui faisait mal au PSG, c'était la honte, aux yeux de l'Europe. Désormais, ce ne sera plus comme ça. Les supporters du PSG n'auront plus honte de leur équipe. ». Pour Daniel Riolo, l’esprit au sein du vestiaire parisien a changé, ce sont les meilleurs qui jouent et non plus ceux qui ont les plus gros contrats.

